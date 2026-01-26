Nulla da fare per il Vela Troppo forte Valdicornia

Il Vela Viareggio, rappresentato da atleti come Albizzi, Giannecchini, Romani e altri, ha incontrato difficoltà contro la squadra di Valdicornia. La competizione si è conclusa con un risultato sfavorevole per il Vela, evidenziando la forza degli avversari. Questa partita conferma l'importanza di analizzare le strategie e migliorare le prestazioni per future competizioni.

vela viareggio 68 valdicornia 75 VELA VIAREGGIO: Albizzi 21, Giannecchini 2, Romani 6, Bo 12, Biagiotti 11, Lopes Siera 2, Nieri 8, Ghiselli 3, Bartelloni, Benzoni. All. Bonuccelli N. BASKET VALDICORNIA: Donati 9, Cacciatollo, Carducci 9, Biagetti 14, Magnolfi 5, Pagni 18, Bartolini 9, Papi 7, Malvone,4, Agostini. All. Gistri. Arbitri: Nucci e D'Accico di Pistoia. Note: parziali 15-25; 37-50; 49-66, 68-75. CAMAIORE – Per il Vela le lievi speranze di un successo contro la seconda in classifica sono man mano svanite lungo l'arco dei quaranta minuti di gioco per la troppa superiorità del Valdicornia.

