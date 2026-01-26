Novità Anguissa Sky Sport rivela sulle condizioni del camerunense

Questo aggiornamento sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa fornisce un quadro chiaro sulla sua ripresa dopo circa tre mesi di assenza. Secondo Sky Sport, il centrocampista camerunense sta recuperando e potrebbe tornare presto in campo, anche se le notizie non sono del tutto rassicuranti. Restano da seguire gli sviluppi sul suo stato di salute e sul momento del suo rientro in squadra.

Arrivano novità, seppur va detto poco rassicuranti, riguardo le condizioni di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense manca dai campi di calcio da ormai circa 3 mesi, e il suo recupero dovrebbe essere a buon punto e il suo ritorno in campo vicino. Da Sky Sport però non arrivano buone notizie sulle condizioni del calciatore. Le condizioni di Anguissa, Sky rivela: “Non ci sarà col Chelsea”. Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha rivelato novità riguardanti le condizioni di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli non ci sarà sicuramente col Chelsea, ma non si ha al momento un ritorno preciso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

