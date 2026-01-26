Il terzo giorno della Novena della Candelora ci invita a riflettere sulla vera luce che illumina il nostro cammino. Attraverso la preghiera quotidiana, possiamo trovare forza e serenità, affrontando le sfide con maggiore consapevolezza. Questa giornata ci ricorda l’importanza di aprire il cuore alla luce che supera ogni oscurità, guidandoci verso una vita più serena e spiritualmente arricchita.

Nel terzo giorno di Novena cerchiamo la vera Luce che vince ogni oscurità. Come la preghiera quotidiana può diventare un punto di forza per la nostra vita. La Candelora ricorre il 2 febbraio, in questo giorno si festeggia la Presentazione di Gesù al Tempio, l’episodio è ben descritto nel Vangelo di Luca, e avviene quaranta giorni dopo la sua nascita.Questo giorno è anche dedicato alla purificazione della Vergine Maria perché, secondo la legge ebraica, la presentazione del figlio maschio e il rientro della madre in società, avvenivano quaranta giorni dopo il parto. Infatti per tutto il periodo la donna era tenuta lontana dalla comunità perché considerata impura. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena della Candelora, terzo giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luce

