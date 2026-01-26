Novara alla Rizzottaglia arriva il playground da 320mila euro

A Novara, nel quartiere della Rizzottaglia, nasce un nuovo spazio dedicato ai più giovani. Con un investimento di 320mila euro interamente finanziato da

Approvato il progetto di fattibilità. A Novara nel quartiere della Rizzottaglia arriva il playground da 320mila euro interamente finanziata da "Sport e salute" nell'ambito del progetto "Sport Illumina" (quindi a costo zero per il Comune). "Una piastra polifunzionale che diventerà uno spazio per lo svolgimento di attività sportive e ricreative con finalità anche sociali" aveva detto il sindaco Alessandro Canelli alcuni mesi fa. La struttura, che punterà soprattutto sul tennis e sarà senza canestri, sorgerà fra via Lualdi e via Torelli.

