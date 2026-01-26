Novanta euro di spesa da pagare fuggono | denunciati Identificate 82 persone

Giovedì sera, i carabinieri di Mestre hanno controllato l’area di Piave e Marghera, denunciando una donna di 37 anni. Durante l’operazione, sono state identificate 82 persone e sono stati sequestrati novanta euro di spesa non pagati, che sono stati confiscati. L’intervento si inserisce in un’attività di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza nelle zone urbane.

I controlli dei carabinieri di Mestre, in via Piave e a Marghera giovedì, con i militari delle squadre d'intervento operativo del quarto battaglione Veneto. Ispezionate 26 macchine e 5 attività commerciali Giovedì sera i carabinieri della compagnia di Mestre con il supporto delle squadre di intervento operativo (Sio) del quarto battaglione “Veneto” hanno pattugliato la terraferma nell’area che comprende il quartiere Piave e il territorio Marghera: sono stati denunciati una donna di 37enne anni e un 19enne. I controlli massivi del servizio straordinario erano diretti a prevenire e reprimere crimini in zona e durante i presidi sono state trovate le due persone straniere a impossessarsi di alimenti nascondendoli in una valigia, in un supermercato del centro commerciale di Marghera.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La Saccisica è al centro di un'intensa attività di controllo da parte dei carabinieri, con 82 persone identificate nel quadro delle operazioni volte a contrastare i reati.

