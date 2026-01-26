Novak Djokovic avverte i rivali | Non stavo così bene a livello fisico da molto tempo

Novak Djokovic ha dichiarato di sentirsi in ottima forma, affermando di essere in uno stato fisico migliore rispetto a molte stagioni passate. Con una buona dose di fortuna, il tennista serbo ha già conquistato l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open, confermando la sua solidità in questa fase del torneo. La sua condizione sembra promettere un percorso competitivo importante nelle prossime sfide.

Con un po' di fortuna Novak Djokovic ha già staccato il biglietto per i quarti di finale degli Australian Open. Il serbo ha sfruttato, infatti, il ritiro del ceco Jakub Mensik e così senza giocare entra tra i migliori otto del primo Slam dell'anno. Decisamente un bel vantaggio per il 38enne di Belgrado che potrà riposarsi più giorni in vista della sfida contro Lorenzo Musetti o Taylor Fritz. Djokovic, però, ha voluto avvertire tutti i suoi avversari sul suo attuale stato fisico, dicendo di sentirsi in ottima forma: "Mi sento molto bene, specialmente a livello fisico. Probabilmente sto vivendo il mio miglior momento da molto tempo.

Novak Djokovic: “Agli Australian Open condizioni estreme, ma mi sento bene”Novak Djokovic ha dichiarato di sentirsi bene nonostante le condizioni estreme degli Australian Open 2026.

