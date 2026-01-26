Notti Felliniane e Caro Federico a via Margutta

Il 30 gennaio alle ore 18.00, presso la Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign di Roma, si inaugura l’ottava edizione del “Premio Internazionale Notti Felliniane”. L’esposizione collettiva, intitolata “Circo: sogno, magia e nostalgia”, si propone come un omaggio alle atmosfere felliniane, esplorando il tema del circo attraverso opere che riflettono il fascino e la poesia di un mondo sognato e ricercato.

Inaugurerà il prossimo 30 gennaio alle ore 18.00, alla Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign di Roma, il “Premio Internazionale Notti Felliniane”, esposizione collettiva giunta alla sua ottava edizione, ispirata quest’anno al tema: “Circo: sogno, magia e nostalgia”, un grande omaggio a Federico Fellini, al grande cinema italiano e all’immaginario del sogno, che trasformerà la storica galleria di Via Margutta in un universo onirico. Per nove giorni il pubblico potrà ammirare una vera e propria full immersion culturale, tra pittura, scultura, fotografia e arte digitale, in un percorso espositivo capace di evocare poesia, emozione e memoria collettiva.🔗 Leggi su Romatoday.it

