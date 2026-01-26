Notte Nba a Ovest | cadono Thunder e Spurs Miami espugna Phoenix

Nella notte dell'Ovest NBA, Oklahoma City e San Antonio sono stati sconfitti rispettivamente da Toronto e New Orleans. Miami ha ottenuto una vittoria esterna a Phoenix, mentre Warriors e Clippers hanno portato a casa i successi fuori casa. La serata è stata influenzata anche da rinvii dovuti al maltempo, caratterizzando un turno ricco di risultati e situazioni impreviste.

I campioni in carica di Oklahoma City battuti in casa da Toronto, San Antonio ko contro New Orleans. Vittorie esterne per Heat, Warriors e Clippers in una notte segnata anche da rinvii per maltempo. Seconda sconfitta consecutiva per gli Oklahoma City Thunder, che dopo il passo falso contro Indiana si arrendono anche in casa ai Toronto Raptors per 103-101. A decidere il match è una stoppata decisiva di Scottie Barnes su Chet Holmgren nel finale. NBA, T-Wolves bestia nera degli Heat. Ad Ovest Cadono gli SpursI Minnesota Timberwolves continuano a essere un avversario difficile per i Miami Heat, registrando una vittoria dopo l'altra in questa stagione. Rinviate le gare di Memphis e Milwaukee, con Nuggets e Mavericks di fatto impossibilitati a viaggiare a causa del maltempo.

