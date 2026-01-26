Note dall’abisso racconta il percorso intenso e riflessivo del pianista Francesco Lotoro, che, attraverso il suo viaggio musicale, ricostruisce storie di sofferenza e speranza. L’ispirazione nasce da un gesto casual: suonare nella casa appartenuta a Rudolf Höss, comandante di Auschwitz. Un’esperienza che unisce memoria storica e musica, offrendo uno sguardo profondo sulle vittime e sul valore della testimonianza attraverso l’arte.

La musica per evadere dal dolore. Un corpus di 8mila partiture scritte nei campi di concentramento L’idea di suonare nella casa che fu del comandante di Auschwitz, Rudolf Höss, nacque in modo casuale. Francesco Lotoro era nel lager per un documentario della Bbc sulla musica scritta nei campi. L’ultimo atto del documentario prevedeva una sua esibizione al pianoforte nel giardino sul retro dell’abitazione, un classico pavillon slesiano a tre piani più mansarda tornato ad abitazione civile dopo la Shoah. “Avevo sentito parlare di quell’abitazione in occasione del film La zona di interesse, scritto e diretto da Jonathan Glazer e vincitore di due premi Oscar, ma le ragioni di tale attenzione furono come sempre esclusivamente musicali” racconta Lotoro al Foglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Note dall’abisso. Il lungo pellegrinaggio all’inferno del pianista Francesco Lotoro

Leggi anche: Musica, cantante-pianista Stefano Signoroni live al Blue Note Milano

Crans-Montana: “Io unico salvo della compagnia”. Il racconto del 15enne di Como, tra i primi a uscire dall’inferno del Le ConstellationUn ragazzo di 15 anni di Como è stato tra i primi a uscire dall’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Storie di Musica: Ozzy Osbourne e Mr. Crowley, Il brano maledetto; Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana.

Note dall'abisso. Il lungo pellegrinaggio all'inferno del pianista Francesco LotoroUn giorno, quando parleremo di Auschwitz, parleremo di musica e solo allora avremo veramente liberato Auschwitz. Parla il pianista che ha dedicato la sua vita a restaurare, recuperare e rivendicare ... ilfoglio.it

Note dall’abisso. Una vita dedicata a salvare le musiche composte nei lager. Il lungo pellegrinaggio all’inferno del pianista Francesco Lotoro. L'articolo di Giulio Meotti è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook