Non sanno allacciarsi le scarpe | la generazione touchscreen perde le abilità manuali e gli insegnanti lanciano l’allarme

Da orizzontescuola.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diversi paesi europei, gli insegnanti della scuola primaria segnalano un calo delle competenze manuali tra i bambini appena iscritti. Molti non sanno più allacciarsi le scarpe, abbottonarsi la giacca o impugnare correttamente una matita, lasciando emergere preoccupazioni riguardo all’impatto dell’uso eccessivo dei dispositivi touchscreen sullo sviluppo delle abilità pratiche.

Il problema coinvolge lo sviluppo motorio fine, che risulta inadeguato rispetto ai parametri attesi per l’età. I piccoli mostrano difficoltà nell’utilizzo delle forbici, nella manipolazione di materiali come colla e carta, nelle attività di pregrafismo. Alcuni pedagogisti descrivono un ritardo nelle tappe evolutive che un tempo venivano raggiunte naturalmente prima dell’ingresso nella scuola dell’obbligo. Le osservazioni cliniche confermano che non si tratta di deficit specifici, ma di una generale mancanza di esercizio nelle attività pratiche quotidiane che un tempo scandivano la giornata dei bambini.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su sanno allacciarsi

I dubbi di Amorim sullo United: “Sapeva che avrebbe perso guardando i giocatori allacciarsi le scarpe”

Ruben Amorim ha espresso dubbi riguardo al Manchester United, evidenziando un dettaglio osservato prima di una partita.

Quali sono gli animali che sanno usare strumenti: un’abilità non solo umana

Numerose specie animali dimostrano di saper usare strumenti, un'abilità un tempo considerata esclusiva dell'uomo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su sanno allacciarsi

Argomenti discussi: Allarme in Germania: i bambini non sanno allacciarsi le scarpe né tenere una matita.

non sanno allacciarsi leAllarme in Germania: i bambini non sanno allacciarsi le scarpe né tenere una matitaA Francoforte gli insegnanti lamentano che molti bambini non sono autosufficienti. Una lettera al ministero chiede classi più piccole e supporto psicologico per affrontare una situazione educativa dis ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.