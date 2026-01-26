Non sanno allacciarsi le scarpe | la generazione touchscreen perde le abilità manuali e gli insegnanti lanciano l’allarme
In diversi paesi europei, gli insegnanti della scuola primaria segnalano un calo delle competenze manuali tra i bambini appena iscritti. Molti non sanno più allacciarsi le scarpe, abbottonarsi la giacca o impugnare correttamente una matita, lasciando emergere preoccupazioni riguardo all’impatto dell’uso eccessivo dei dispositivi touchscreen sullo sviluppo delle abilità pratiche.
Il problema coinvolge lo sviluppo motorio fine, che risulta inadeguato rispetto ai parametri attesi per l’età. I piccoli mostrano difficoltà nell’utilizzo delle forbici, nella manipolazione di materiali come colla e carta, nelle attività di pregrafismo. Alcuni pedagogisti descrivono un ritardo nelle tappe evolutive che un tempo venivano raggiunte naturalmente prima dell’ingresso nella scuola dell’obbligo. Le osservazioni cliniche confermano che non si tratta di deficit specifici, ma di una generale mancanza di esercizio nelle attività pratiche quotidiane che un tempo scandivano la giornata dei bambini.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su sanno allacciarsi
I dubbi di Amorim sullo United: “Sapeva che avrebbe perso guardando i giocatori allacciarsi le scarpe”
Ruben Amorim ha espresso dubbi riguardo al Manchester United, evidenziando un dettaglio osservato prima di una partita.
Quali sono gli animali che sanno usare strumenti: un’abilità non solo umana
Numerose specie animali dimostrano di saper usare strumenti, un'abilità un tempo considerata esclusiva dell'uomo.
Ultime notizie su sanno allacciarsi
Argomenti discussi: Allarme in Germania: i bambini non sanno allacciarsi le scarpe né tenere una matita.
Allarme in Germania: i bambini non sanno allacciarsi le scarpe né tenere una matitaA Francoforte gli insegnanti lamentano che molti bambini non sono autosufficienti. Una lettera al ministero chiede classi più piccole e supporto psicologico per affrontare una situazione educativa dis ... msn.com
Benvenuti nella trincea della 2ª elementare, anno 2026. Non parliamo di liceali pigri o universitari a caccia di scorciatoie. Parliamo di bambini di sette anni che non sanno ancora allacciarsi le scarpe, che perdono l'astuccio avendolo sotto il naso, ma che si tra - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.