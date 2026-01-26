non riuscire a fare figli o farli per altri

La gestazione per altri rappresenta una delle tecniche di fecondazione assistita più complesse e discusse. In questo episodio del podcast Generazione, approfondiamo le ragioni di questa controversia, analizzando aspetti etici, legali e sociali. Un confronto necessario per comprendere le motivazioni e le implicazioni di una scelta che coinvolge molte persone e sfide la normativa vigente.

Da lunedì 26 febbraio sono disponibili due nuove puntate di Generazione, il podcast del Post su come sta cambiando una cosa antichissima come fare figli e fare figlie. Per due motivi principali – l'aumento dell'infertilità e l'evoluzione delle famiglie – per diventare genitori si fa e si farà sempre più ricorso alle tecniche di fecondazione assistita, quelle che permettono di riprodursi a chi non può o non riesce a farlo in maniera spontanea. E che stanno trasformando una delle istituzioni sociali fondamentali, la famiglia.

Fare figli per altri e non riuscire a farliLa gestazione per altri rappresenta una delle pratiche più complesse e discusse nel campo della fecondazione assistita.

Ep. 5 – Perché una donna dovrebbe fare figli per altri?Nell'episodio 5, esploriamo il tema della gestazione per altri, una delle tecniche di fecondazione assistita più discusse.

