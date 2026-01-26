Nominati i tre commissari regionali della Dc | Così prepareremo le prossime elezioni

Gianpiero Samorì, vice segretario nazionale facente funzioni della Dc, ha annunciato i nomi dei tre commissari regionali del partito, scelti su proposta dei parlamentari regionali. Questi incarichi sono stati conferiti per preparare le prossime elezioni e guidare la Dc fino al congresso previsto per l’estate. La nomina rappresenta un passo importante per il rilancio del partito a livello locale e nazionale.

La nuova governance della Democrazia cristiana in Sicilia sarà composta da Salvatore Cascio, da Carmelo Sgroi e da Fabio Meli Il vice segretario nazionale facente funzioni della Dc, Gianpiero Samorì, su proposta dei parlamentari regionali ha nominato i tre rappresentanti che guideranno il partito fino al congresso in programma la prossima estate. La nuova governance della Democrazia cristiana in Sicilia sarà composta da Salvatore Cascio, da Fabio Meli e da Carmelo Sgroi. “Si tratta - dicono dal partito - di una scelta sinergica, unitaria, in accordo con il segretario dimissionario Cirillo e il gruppo dirigente, che coniuga l’esigenza di rinnovamento del partito assicurando, al contempo, maggiore collegialità nelle scelte.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

