No all' antenna 5G a Sampierdarena il comitato | Che sollievo dopo una lunga battaglia

Il comitato di Sampierdarena esprime soddisfazione per la decisione del Comune di Genova di negare l’installazione dell’antenna 5G sul promontorio Belvedere. La scelta, comunicata dall’assessora all’urbanistica Francesca Coppola, conclude una lunga fase di confronto e preoccupazioni della comunità. Questa decisione rappresenta una risposta alle istanze locali, contribuendo alla tutela del territorio e alla tranquillità dei residenti.

Nei giorni scorsi la presa di posizione del Comune per voce dell'assessora Coppola che ha parlato di tutela del paesaggio e nessuna necessità di installazione nella zona del promontorio Belvedere Nei giorni scorsi il comune di Genova, per voce dell'assessora all’urbanistica, Francesca Coppola, ha affrontato la questione dell'antenna 5G sul promontorio Belvedere, a Sampierdarena in via Salvador Rosa. Una vicenda al centro di una lunga battaglia portata avanti dal comitato Promontorio&Belvedere, iniziata il 27 aprile 2023 e proseguita in questi anni. L'esponente della giunta ha affermato che: "Non esistono i necessari presupposti per l’ammissibilità di una nuova istanza per l’installazione, da parte della società InWit, di un’antenna 5G sul promontorio" e che: "A seguito di un’approfondita istruttoria" sono stati comunicati i risultati.🔗 Leggi su Genovatoday.it

