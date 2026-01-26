Niente Olimpiadi per Didier Bionaz Un ragazzo di potenziale da ritrovare per il prossimo quadriennio

Didier Bionaz, nonostante le buone prestazioni in IBU Cup e in Coppa del Mondo, non è stato selezionato per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua presenza nel prossimo quadriennio resta un obiettivo, con l’attenzione rivolta al suo sviluppo e alle future opportunità di rappresentare l’Italia a livello internazionale nel biathlon.

Non sono bastate a Didier Bionaz le buone prestazioni in IBU Cup a Lenzerheide ed i due piazzamenti in zona punti ottenuti in Coppa del Mondo a Oberhof per convincere i tecnici ad inserirlo tra i convocati della Nazionale italiana di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il valdostano è stato clamorosamente escluso dal quintetto maschile azzurro selezionato per le gare a cinque cerchi di Anterselva, pagando a caro prezzo le pessime percentuali al poligono degli ultimi mesi. Bionaz, classe 2000 come Tommaso Giacomel, ha vissuto un percorso quasi in parallelo con il coetaneo trentino nelle varie categorie giovanili fino al momento del debutto contemporaneo in Coppa del Mondo avvenuto a Nove Mesto il 6 marzo 2020.

