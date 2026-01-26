Nicolussi Caviglia può cambiare squadra | questo club di Serie A vuole l’ex Juve per rinforzare la regia Tutte le novità

Nicolussi Caviglia potrebbe lasciare la Juventus e trasferirsi in un nuovo club di Serie A. La squadra interessata mira a rinforzare il reparto di regia e valuta l’acquisto del centrocampista. Questa trattativa rappresenta una possibile svolta nella carriera del giocatore e potrebbe influenzare le dinamiche del mercato di questa sessione di trasferimenti. Ecco tutte le novità sulla situazione.

Nicolussi Caviglia può cambiare squadra: questo club di Serie A lo vuole per rinforzare la regia. Tutte le novità sul suo futuro. La Juventus osserva sempre con attenzione il percorso dei talenti forgiati nel proprio settore giovanile, e le ultime dinamiche di mercato riportano in auge un profilo molto caro all’ambiente bianconero. Il Parma ha deciso di accelerare: il direttore sportivo Federico Cherubini è al lavoro su due tavoli contemporaneamente per puntellare la rosa. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club emiliano ha avviato contatti concreti per due profili specifici: Olivier Deman e Hans Nicolussi Caviglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nicolussi Caviglia può cambiare squadra: questo club di Serie A vuole l’ex Juve per rinforzare la regia. Tutte le novità Approfondimenti su nicolussi caviglia Nicolussi Caviglia Fiorentina, l’avventura a Firenze dell’ex Juve è già arrivata al capolinea? C’è un nuovo club di Serie A sulle sue tracce Nicolussi Caviglia lascia la Fiorentina dopo cinque mesi e si avvicina a un possibile trasferimento. Nicolussi Caviglia può lasciare la Fiorentina: nuova avventura in Serie A per l’ex Juventus? Le ultimissime Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su nicolussi caviglia Argomenti discussi: Di Marzio: Il Cagliari segue Anjorin. Perde quota Nicolussi Caviglia?; Cagliari, si raffredda la pista Nicolussi Caviglia: pesa l'evoluzione tattica di Gaetano; Pedullà: Per Ranieri la storia con la Fiorentina è finita. Coppola al Paris FC, per Fortini tutto fermo; Ecco Fabbian, mezzala votata al gol ma non solo. Centrocampo azzurro per la Fiorentina - VIDEO. Parma su Nicolussi Caviglia: possibile ritorno in gialloblù per l'ex JuventusIl Parma guarda a Firenze per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto raccolto da TMW, il club emiliano ha messo nel mirino Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 attualmente in ... tuttojuve.com Nicolussi Caviglia aspetta un rilancio del Cagliari. Ma il tempo stringeTra le questioni da risolvere c'è Hans Nicolussi Caviglia. Il classe 2000 è in attesa di un eventuale rilancio del Cagliari, che inizialmente aveva offerto al Venezia 500 mila ... firenzeviola.it La pista che conduce a Nicolussi Caviglia é in una fase di stallo - facebook.com facebook #NicolussiCaviglia- #Cagliari, la pista si raffredda. E ora x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.