ngonge potrebbe trasferirsi al porto in prestito con diritto o obbligo di riscatto tmw

Cyril Ngonge, attaccante belga attualmente in prestito al Torino dal Napoli, è stato accostato al Porto. La proposta prevederebbe un trasferimento in prestito con diritto o obbligo di riscatto, valutato intorno ai 15 milioni di euro. La trattativa rappresenta un possibile passo per il giocatore e le rispettive società, con sviluppi ancora da definire.

Cyril Ngonge, attaccante belga del Napoli in prestito al Torino, è finito nel mirino del Porto per un possibile prestito con diritto di riscatto da circa 15 milioni. Un’altra opzione è uno scambio di prestiti con la Lazio, mentre finora ha totalizzato 23 presenze e un solo gol in Serie A e Coppa Italia. Ngonge potrebbe volare in Portogallo. Tuttomercatoweb riporta: “Il Porto piomba sull’attaccante belga classe 2000 Cyril Ngonge. Nelle ultime ore si sta facendo concreto l’interessamento dal Portogallo per l’attaccante attualmente in prestito al Torino, ma che è legato al Napoli da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

