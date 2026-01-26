Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato che la serie di romanzi

Una conferenza stampa sulla neve si è trasformata in un momento cult. Domenica 25 gennaio 2026, mentre fiocchi abbondanti imbiancavano New York, il sindaco Zohran Mamdani ha dato un consiglio inaspettato ai residenti bloccati in casa: approfittarne per immergersi in Heated Rivalry, la serie di romanzi che ha dato vita all’omonimo show di HBO Max. “ La neve cade pesante sulla nostra città e non riesco a immaginare pretesto migliore per i newyorkesi per rimanere a casa, schiacciare un lungo pisolino o sfruttare l’offerta della biblioteca pubblica: accesso gratuito a Heated Rivalry in e-book o audiolibro per chi ha la tessera “, ha dichiarato Mamdani. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - New York sotto la neve: la biblioteca offre Heated Rivalry gratis, il sindaco lo annuncia così

HBO Max ha annunciato la data di uscita della serie tratta dai romanzi di Rachel Reid, disponibile anche in Italia.

