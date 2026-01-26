Neve sulla collina di Torino e sulle valli torinesi | le previsioni meteo di fine gennaio

Il 27 gennaio 2026, il Piemonte sarà interessato da una nuova perturbazione atlantica. Nel corso della giornata, si prevede un aumento della nuvolosità con le prime piogge che, dal pomeriggio, si intensificheranno, interessando anche le zone di Torino e le valli torinesi. Le condizioni meteo resteranno instabili nella seconda metà della giornata, con possibili nevicate sulle colline e sulle zone più alte.

Nel corso della giornata di martedì 27 gennaio 2026 una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Piemonte, determinando un aumento della nuvolosità e le prime piogge a partire dal pomeriggio, in intensificazione durante la serata. Il maltempo culminerà nella notte tra martedì e mercoledì 28 gennaio, quando le precipitazioni interesseranno l’intera regione e la neve si abbasserà di quota, raggiungendo localmente anche le pianure del basso Piemonte. “Neve prevista a Cuneo città, mista a pioggia ad Asti e Alessandria. Fiocchi attesi anche sulla collina di Torino a partire dai 400 metri circa, con accumuli di alcuni centimetri, intorno ai 5 cm, sulla Basilica di Superga e al Colle della Maddalena - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo -.🔗 Leggi su Torinotoday.it

