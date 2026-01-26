Nettuno estorsione per un presunto debito sulle moto | fratelli ai domiciliari

Nettuno, 26 gennaio 2026 – La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due fratelli, di 25 e 28 anni, coinvolti in un’indagine sulla presunta estorsione legata a un debito sulle moto. L’operazione, condotta con il coordinamento della Procura di Velletri, ha portato alla misura cautelare per i sospettati, ritenuti gravemente indiziati di aver minacciato un pagamento forzato.

Nettuno, 26 gennaio 2026 – La polizia di Stato, a conclusione di un’indagine condotta con il coordinamento della Procura del della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due fratelli di 25 e 28 anni, ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, del reato di estorsione. I fatti risalgono al gennaio 2025, quando sarebbero iniziate le pretese economiche da parte della coppia nei confronti di altri due uomini -tra di loro fratelli- con cui in passato avrebbero stretto un rapporto di amicizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di P.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

