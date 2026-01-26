Neonati sepolti in giardino Chiara capace di intendere e volere ma immatura fragile e narcisista

La perizia psichiatrica sulla giovane Chiara, disposta dalla Corte di Assise di Parma, valuta la sua capacità di intendere e volere. La relazione evidenzia una fragilità di natura narcisistica, ma conferma che la ragazza è capace di partecipare al processo. La valutazione si inserisce nel quadro di una situazione complessa, in cui la diagnosi e le caratteristiche psicologiche sono fondamentali per comprendere il caso.

Argomenti discussi: Processo Petrolini, la ginecologa: Non si può escludere che il primo neonato sia nato morto; Neonati sepolti in giardino, la perizia: Chiara Petrolini capace di intendere e di volere; Neonati sepolti, Chiara Petrolini si commuove in aula quando la psicoterapeuta parla della nonna; Processo Petrolini, la psichiatra: Chiara è ipersensibile al giudizio degli altri.

Neonati sepolti a Parma, ginecologa di Chiara: Genitali come non avesse partorito, feto forse già mortoPer la ginecologa che visitò la 23enne a processo per il duplice omicidio dei suoi due figli neonati, sepolti nel giardino di casa a Traversetolo, assolutamente ... fanpage.it

