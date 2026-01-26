Nella provincia di Pescara oltre 10mila ettari impegnati nella produzione di olive da olio

Nella provincia di Pescara sono coltivati circa 10.960 ettari di oliveti dedicati alla produzione di olio d’oliva, rappresentando il 27,7% del totale regionale. Questa area si colloca al secondo posto in regione per estensione dedicata alla coltivazione delle olive, evidenziando l’importanza di questa attività nel territorio e la sua tradizione agricola.

Sono 10.960 gli ettari impegnati nella produzione di olive da olio nella provincia di Pescara, che si colloca al secondo posto con il 27,7% del totale regionale. Al primo, invece, c’è quella di Chieti con 20.050 ettari con un 51,9% totale. Seguono invece Teramo (5.780 ettari) e L’Aquila (2.077 ettari). In totale in Abruzzo operano 289 frantoi attivi su una superficie complessa di 330.800 ettari. Nel corso delle tre giornate di fiera, oltre alla presenza di 150 espositori, 20 associazioni, enti e istituzioni e circa 50 buyer internazionali dei settori gdo, retail e Ho.Re.Ca. provenienti da 16 Paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Giappone, Brasile e Arabia Saudita, Evolio expo propone un programma di oltre 100 convegni, talk ed eventi che affrontano i principali temi strategici del settore olivicolo-oleario: dall’innovazione alla sostenibilità, dall’oleoturismo alla salute, fino alla valorizzazione culturale e gastronomica dell’olio extra vergine di oliva.🔗 Leggi su Ilpescara.it

La Puglia si conferma la principale regione olivicola d'Italia, con la provincia di Bari in testa, che conta circa 98.

Agrigento si distingue come la terza provincia siciliana per superficie dedicata alla produzione olivicola, con circa 21.

