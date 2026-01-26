Nella Lazio si avverte una certa confusione, con l’allenatore Maurizio Sarri che afferma di non avere influenza sulle decisioni del club e critica l’ambizione della società. Attualmente, la squadra si trova al nono posto in Serie A, in una fase di incertezza che coinvolge sia la gestione che il rendimento sul campo.

L'allenatore Maurizio Sarri dice che non ha voce in capitolo sulle scelte del club, e le considera poco ambiziose; la squadra intanto è nona in Serie A Dopo un’altra partita piuttosto deludente e noiosa della Lazio – uno 0-0 contro il Lecce quartultimo – l’allenatore Maurizio Sarri ha criticato di nuovo la sua società. Ha detto, in sostanza, che i giocatori se ne stanno andando via perché è poco ambiziosa e che la Lazio si sta ridimensionando, cioè spende meno soldi e sta diventando meno competitiva. Anche il difensore Adam Marusic ha detto che ci sono stati molti problemi finora. In effetti la stagione è cominciata male, senza nessun giocatore nuovo a rinforzare la squadra e con parecchi infortuni, ed è proseguita pure peggio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nella Lazio c’è tanta confusione

Approfondimenti su lazio tanta

Il match tra Lecce e Lazio si è concluso con un risultato di 0-0 allo stadio Via del Mare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

CLAMOROSO: TUDOR ESONERATO! Napoli e Roma in vetta in SERIE A | Top11 8ª giornata

Ultime notizie su lazio tanta

Argomenti discussi: Piano Casa Lazio: cosa c’è da sapere nel 2026; Lazio-Como 0-3: Nico Paz è uno spettacolo, Fabregas domina all'Olimpico. Per Sarri l'Europa è un miraggio; Hernanes se la prende con Lotito in diretta tv: I tifosi della Lazio soffrono, non c'è un progetto. Poi il paragone con Sarri; Le parole del tecnico della Lazio su presente e futuro.

Fantacalcio, c'è Lazio-Como: curiosità e precedentiC'è Lazio-Como nel programma della 21^ giornata di Serie A. Scopriamo insieme tutte le info della sfida, tra curiosità e precedenti, in ottica Fantacalcio. fantacalcio.it

Fantacalcio, c'è Lecce-Lazio: curiosità e precedentiC'è Lecce-Lazio nel programma della 22^ giornata di Serie A. Scopriamo insieme tutte le info della sfida, tra curiosità e precedenti, in ottica Fantacalcio. fantacalcio.it

Stasera Lecce e Lazio si accontentano: nessun gol e tre tiri in porta totali tra giallorossi e biancocelesti, tanta noia nella sfida del sabato allo stadio Via del Mare - facebook.com facebook

Quando è in forma, la #LazioWomen è tanta roba Apre #Goldoni di testa (un classico), raddoppia #Piemonte che diventa momentaneamente capocannoniera in attesa delle partite di domani. L’autorete di Curmark nel secondo tempo sigilla la partita. U x.com