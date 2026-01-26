Nel mirino dei vandali Scuola dell’infanzia colpita Guardia giurata scopre un 15enne dentro le medie

Nella scuola dell’infanzia ‘Il Cucciolo’ di Bertinoro, un atto vandalico ha causato danni alle aule, con polvere di estintori sparsa sul pavimento. Durante un controllo, una guardia giurata ha scoperto un 15enne all’interno delle medie adiacenti. L’incidente evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e al rispetto degli spazi educativi, richiedendo interventi mirati per tutela e prevenzione.

La coltre di polvere uscita dagli estintori ricopre tutto il pavimento delle aule della scuola dell’infanzia ‘Il Cucciolo’, in via della Palestra a Santa Maria Nuova di Bertinoro. Idem tavolini, sedie e scrivanie della segreteria. L’odore di bruciato permane nell’aria anche fuori. È ciò che resta di un atto vandalico nella notte tra sabato e domenica: alcune risme di carta sono state bruciate, tutti gli estintori sono stati svuotati. C’è anche della tempera rossa a imbrattare il pavimento. E alcuni termosifoni sono stati svuotati: l’acqua è defluita a terra. Il disastro si è scoperto dopo le 10, quando era in corso il sopralluogo alla scuola media, praticamente di fronte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

