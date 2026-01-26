Nel 2026 tornano le sweepy bangs, la frangetta ispirata agli anni ’70. Questa versione retrò, caratterizzata da una scalatura leggera, dona movimento e naturalezza al volto. Le sweepy bangs rappresentano un trend che si inserisce nella moda di ritorno alle forme vintage, offrendo un’opzione versatile e raffinata per valorizzare ogni stile. Un dettaglio semplice, ma capace di conferire freschezza e personalità all’aspetto quotidiano.

L’inspo è -ormai- retrò per il trend delle sweepy bangs. La frangetta a tendina è diventato un must have, e si tratta di una scalatura leggerissima che da movimento e dinamicità al volto. Il nome deriva dal verbo inglese “to sweep”, ovvero “spazzare”, in riferimento al fatto che questo tipo di taglio vuole alleggerire il perimetro del volto per dare stratificazione e movimento. Sweepy bangs, la frangia a tendina è ancora un trend. Questa particolare frangia a tendina, al momento del taglio, si allunga per raggiungere subito il suo punto più corto all’altezza del ponte del naso. In seguito, scivola in una curva morbida che aumenta in lunghezza proseguendo per le sezioni laterali del taglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

