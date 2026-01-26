Nel 2026 arriva la nuova tangenziale di Novara

Nel 2026, Novara assisterà all’apertura del nuovo tratto della tangenziale, un intervento che mira a migliorare la mobilità e la circolazione nella zona. Questa nuova infrastruttura rappresenta un passo avanti per la viabilità cittadina, offrendo un collegamento più fluido e sicuro per residenti e pendolari. L’evento segna un’importante evoluzione delle infrastrutture di Novara, contribuendo a ridurre il traffico e a favorire uno sviluppo urbano più efficiente.

Dopo diversi ritardi, dovuti a problemi con alcuni modelli di guard rail, i lavori dovrebbero essere conclusi nell'anno nuovo Il 2026 sarà un anno importante per la viabilità novarese: è infatti prevista l'apertura del nuovo tratto della tangenziale. Anas ha infatti ufficialmente annunciato che l'apertura è prevista per l'estate 2026, dopo diversi rimandi e ritardi. L'apertura era infatti inizialmente prevista per la fine dell'estate 2025, ma a giugno Anas aveva comunicato che, a causa di un problema con le barriere laterali, l'inaugurazione del nuovo tratto sarebbe slittata a fine 2025.

