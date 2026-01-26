Nel 2024 già un incendio al Constellation a fuoco il soffitto | fiamme anche in un altro locale dei Moretti

Nel 2024 si segnala un incendio nel Constellation di Crans-Montana, locale tristemente noto per la tragedia di Capodanno 2020, quando persero la vita 40 persone. L’incendio ha interessato il soffitto del locale, con fiamme che si sono propagate anche in un altro locale dei Moretti. La situazione richiede attenzione e precauzioni per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti.

Anche nel 2024 sarebbe scoppiato un incendio nel Constellation, il locale di Crans-Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone. Le fiamme sul soffitto causate sempre da candele pirotecniche. Nei primi messi dello stesso anno sarebbe andato a fuoco anche un altro locale dei coniugi Moretti. Nel 2024, all'interno del locale "Le Constellation" di Crans-Montana - lo stesso dove a Capodanno un incendio ha provocato 40 morti e 116 feriti - si sarebbe già verificato un rogo con dinamica analoga. Secondo quanto emerge, anche in quel caso le fiamme. Dopo oltre venti giorni dall'incendio che ha devastato la discoteca Le Constellation a Crans-Montana — con un bilancio di circa 40 morti e oltre 110 feriti — Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria romagnola, ha condiviso per la prima volta sui social un video.

