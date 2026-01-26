Nayt debutta a Sanremo 2026 con Prima che | quando togli il rumore e restano le persone

Nayt debutta a Sanremo 2026 con il brano “Prima che”, un pezzo che invita a riflettere sull’importanza delle persone, eliminando il rumore. Tra gli artisti più riconosciuti per la sua sensibilità e introspezione, questa partecipazione rappresenta un momento significativo nel suo percorso musicale. Il brano, già disponibile in pre-save e pre-add, apre una finestra sulla sua capacità di comunicare emozioni autentiche e profonde.

C’è chi sale su un palco per farsi vedere, e chi ci sale per farsi capire. Nayt appartiene alla seconda categoria: tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione, sarà per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Prima che”, già disponibile in pre-save e pre-add. Per chi lo segue da anni, è un passaggio che pesa. Per chi lo scoprirà all’Ariston, potrebbe essere un incontro potente: perché Nayt è uno di quegli artisti che non addolciscono la realtà, la attraversano. E la mettono in musica con una scrittura diretta, sincera, capace di dare voce a inquietudini che molti hanno ma pochi sanno nominare. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

