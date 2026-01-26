Navigare l' impossibile | la traversata atlantica in solitaria di Lorenzo Barone

Lorenzo Barone ha affrontato una sfida estrema attraversando l’Atlantico in solitaria, su una piccola barca a remi. In trentanotto giorni ha vissuto un’esperienza di grande resistenza e determinazione, passando attraverso condizioni di mare e di vento avverse. La sua traversata rappresenta un esempio di tenacia e volontà, testimoniando la forza dell’individualità di fronte alle immensità dell’oceano.

Il 28enne di San Gemini ha compiuto l'impresa in solitaria e a remi dalle coste della Mauritania alla Guyana Francese. Jovanotti e la presidente Proietti si congratulano L'acqua dell'Oceano Atlantico è passata sopra e sotto di lui, "dalla prima all'ultima goccia". Trentotto giorni di solitudine, su una piccola barca a remi, senza vela, senza motore, senza certezze. Lorenzo Barone, 28enne di San Gemini, ha compiuto l'impresa: una traversata oceanica in solitaria e a remi dalle coste della Mauritania alla Guyana Francese. Per lui, che si definisce "mai stato un uomo di mare", questa non è la meta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

