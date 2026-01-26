Naufragio nelle Filippine traghetto affonda nella notte | almeno 18 morti e decine di dispersi

Nelle Filippine, un traghetto è affondato al largo di Basilan durante la notte, causando almeno 18 vittime e numerosi dispersi. L’imbarcazione aveva segnalato problemi tecnici poco dopo mezzanotte, e oltre 300 persone sono state salvate. L’incidente si aggiunge a una serie di eventi tragici legati alla sicurezza marittima nella regione, sollevando preoccupazioni sulle condizioni delle imbarcazioni e sulle procedure di emergenza.

Oltre 300 persone salvate al largo di Basilan. L’imbarcazione aveva segnalato problemi tecnici poco dopo la mezzanotte È di almeno 18 morti e 28 dispersi il bilancio provvisorio del naufragio di un traghetto avvenuto nelle Filippine nelle prime ore di domenica. L’imbarcazione, con a bordo oltre 350 persone, è affondata al largo dell’isola di Basilan, nel Sud dell’arcipelago. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera filippina, oltre 300 passeggeri sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, attivati dopo il lancio di un segnale di emergenza. Il traghetto aveva segnalato problemi tecnici già poco dopo la mezzanotte, prima di affondare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

