Un nuovo naufragio nel Mediterraneo ha causato circa 50 vittime tra Tunisia e Malta, con un solo sopravvissuto. La notizia emerge senza comunicati ufficiali né immagini, evidenziando la tragica continuità di questa crisi umanitaria. La mancanza di dettagli rende difficile comprendere appieno la portata dell’accaduto, ma sottolinea l’urgenza di interventi concreti per prevenire ulteriori tragedie in mare.

La notizia dell’ennesimo naufragio emerge a distanza di giorni, senza comunicati ufficiali e senza immagini. Sergio Scandura ne dà conto attraverso i canali di monitoraggio indipendente delle rotte migratorie nel Mediterraneo centrale. Il fatto è netto: un solo sopravvissuto è stato soccorso in mare e portato a Malta; secondo la sua testimonianza, circa cinquanta persone sono morte nel naufragio dell’imbarcazione su cui viaggiavano. L’episodio risale alla notte tra il 23 e il 24 gennaio. Il soccorso è avvenuto in acque internazionali, nel tratto di mare tra la Tunisia e Malta. Il superstite è stato recuperato dalla motonave mercantile Star e trasportato a La Valletta, dove è stato ricoverato in condizioni di grave ipotermia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Naufragio nel Mediterraneo, un solo sopravvissuto: circa 50 morti tra Tunisia e Malta

Un tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la perdita di almeno 50 vite.

