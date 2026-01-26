Natalie Portman in lacrime attacca l'ICE e Trump | Quello che sta accadendo è osceno deve finire

Recenti eventi in America hanno attirato l’attenzione internazionale, con l’ICE al centro delle polemiche per pratiche considerate da molti discutibili. Natalie Portman ha espresso pubblicamente il suo disappunto, sottolineando l’importanza di porre fine a queste azioni. La situazione rimane complessa e suscita riflessioni sul rispetto dei diritti umani e sulle politiche migratorie attuali.

Quanto sta accadendo in America, la violenza perpetrata dall'ICE ha scosso il popolo americano e non solo. A parlarne, con rabbia e indignazione sono anche alcune star come Natalie Portman che in un'intervista non riesce a trattenere le lacrime, ma anche Olivia Wilde e Glenn Glose.🔗 Leggi su Fanpage.it

Groenlandia, Macron attacca Trump e il suo “imperialismo”: “L’UE ha delle armi, deve saperle usare”Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato l'importanza di un approccio rispettoso nelle relazioni internazionali, criticando le politiche di Trump e il suo presunto imperialismo.

Minneapolis, Natalie Portman condanna l'ICE: "Impossibile ignorare, è un momento terribile"Natalie Portman ha espresso la propria condanna verso l’ICE e l’amministrazione Trump in seguito alla morte di due cittadini statunitensi, Renee Good e Alex Pretti, per mano degli agenti federali.

