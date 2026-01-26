Nasce l’arbitro assicurativo | come presentare ricorso per controversie con le compagnie sulle polizze

Dal 15 gennaio è attivo l’arbitro assicurativo, nuovo strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti e compagnie assicurative. Inserito nel quadro delle tutele italiane, permette di presentare ricorsi in modo semplice e rapido per questioni relative alle polizze. Questa novità amplia le opportunità di tutela per i consumatori, integrandosi con altri strumenti di mediazione di settore gestiti da autorità come Banca d’Italia e Consob.

Ufficialmente operativo a partire dal 15 gennaio, l’ arbitro assicurativo si va ad inserire nel sistema delle tutele stragiudiziali presenti in Italia, che includono l ’arbitro bancario finanziario incaricato di gestire le controversie bancarie e gestito da Banca d’Italia e l’arbitro per le controversie finanziarie, a cui rivolgersi per i problemi che riguardano gli investimenti ed i prodotti finanziari (gestito da Consob ). Il nuovo organismo serve a risolvere le controversie tra clienti e imprese di assicurazione: come le altre due permette di accedere a una procedura online a costi ridotti, attraverso la quale vengono emesse decisioni non vincolanti ma che impattano sulla reputazione della società di assicurazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nasce l’arbitro assicurativo: come presentare ricorso per controversie con le compagnie sulle polizze Arbitro assicurativo, con 20 euro risolve controversie tra clienti e compagnie. Come funzionaL'arbitro assicurativo è un procedimento semplice e economico, che permette di risolvere le controversie tra clienti e compagnie assicurative con una spesa di circa 20 euro. Arbitro assicurativo operativo dal 15 gennaio: ricorsi online contro le compagnie senza tribunale. Ivass prevede un boom di controversieDal 15 gennaio entra in funzione l'Arbitro assicurativo, un nuovo strumento per la risoluzione delle controversie tra cittadini e compagnie assicurative. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Dal 15 gennaio è operativo l’Arbitro Assicurativo; Arbitro Assicurativo (AAS): come funziona il nuovo sistema di risoluzione delle controversie assicurative; L’Arbitro Assicurativo è realtà: opportunità per i cittadini; F. Vantaggiato – Il nuovo Arbitro Assicurativo. Dal 15 gennaio nasce l’Arbitro Assicurativo: più tutele e tempi certi per i consumatoriIl 15 gennaio prossimo l’arbitro assicurativo diverrà realtà. Potrà ricorrere all’arbitro assicurativo chiunque, avendo presentato un reclamo a una compagnia di assicurazione/intermediario assicurativ ... bluerating.com Arbitro assicurativo dal 15 gennaio, costi ridotti per reclami e ricorsiDal 15 gennaio parte l’arbitro assicurativo: ricorsi senza avvocato, costi ridotti e tempi certi per risolvere controversie con le compagnie ... quifinanza.it La figura del Garante nasce con una missione nobile: stare sopra le parti, vigilare, equilibrare, garantire. È, sulla carta, l’arbitro imparziale del sistema. Quello che non tifa, non gioca, non entra nello spogliatoio. Fischia e basta. O almeno così dovrebbe essere. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.