Nas un anno di controlli nei settori sanitario e farmaceutico | 2 arresti e 6 denunce

Nel corso del 2025, il Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) dei carabinieri di Genova ha condotto controlli approfonditi nei settori sanitario e farmaceutico. L’attività ha portato all’arresto di due persone e alla segnalazione di sei altre. Questi interventi si inseriscono nel quadro delle verifiche periodiche volte a garantire la conformità delle filiere sanitarie e farmaceutiche alle normative vigenti.

Dopo aver reso noti i risultati dei controlli che hanno interessato l'intera filiera alimentare e della ristorazione lo scorso anno, il Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) dei carabinieri di Genova ha illustrato anche le attività svolte nel 2025 nei settori sanitario e farmaceutico.

