Nardò 2026 | l’abisso che parla pronto dossier per la candidatura a Capitale italiana del mare

Nardò si prepara a presentare la propria candidatura per diventare Capitale italiana del mare nel 2026. Il dossier, intitolato “Nardò 2026: l’abisso che parla,” evidenzia le potenzialità del territorio costiero e il suo patrimonio naturale e culturale. L’iniziativa mira a valorizzare le risorse locali attraverso un progetto che coinvolge la comunità e le istituzioni, promuovendo uno sviluppo sostenibile e consapevole del mare e delle sue eccellenze.

NARDO' – Anche il territorio costiero di Nardò è pronto a giocarsi le sue carte per concorrere alla candidatura tra le città che aspirano al titolo di Capitale italiana del mare per il 2026. Un progetto che nasce da un'identità profonda e autentica: oltre chilometri di costa ionica, un sistema di marine storiche e un entroterra che dialoga da sempre con il mare. Qui ambiente, storia, comunità e paesaggio marino formano un equilibrio unico, costruito nel tempo. Per il finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal Comune annualmente designato in qualità di Capitale italiana del mare è prevista la concessione di un contributo pari a un milione di euro.

