Napoli valuta il ritorno di Insigne | ipotesi concreta per l’attacco

Il Napoli sta considerando l’ipotesi di un ritorno di Lorenzo Insigne per rafforzare il reparto offensivo. La possibilità di riaccogliere l’attaccante, attualmente fuori dal club, rappresenta una soluzione concreta nell’ambito delle strategie di mercato della squadra. Questa opzione viene valutata attentamente, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e rafforzare la rosa in questa fase della stagione.

Il Napoli valuta nuove soluzioni per rinforzare il reparto offensivo in una fase della stagione segnata da emergenze e rotazioni ridotte. Tra le opzioni che stanno prendendo corpo in queste ore c’è anche quella che porta a un ritorno clamoroso: Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro starebbe riflettendo sulla possibilità di riportare l’attaccante in Campania, con valutazioni in corso sul piano tecnico e strategico. “Napoli: avanza l’ipotesi Lorenzo Insigne. Valutazioni in corso da parte della società”. Un’ipotesi resa possibile anche dalla situazione contrattuale del giocatore, attualmente svincolato e dunque tesserabile in qualsiasi momento della stagione, senza attendere finestre di mercato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Ritorno Insigne al Napoli, il pensiero di Antonio ConteNegli ultimi giorni, a Napoli, si è riacceso l’interesse per Lorenzo Insigne, figura amata e rappresentativa del club.

