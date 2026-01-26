Napoli stop per Milinkovic-Savic | esami ok ecco i tempi di recupero

Il Napoli ha comunicato che gli esami a Milinkovic-Savic hanno dato esiti positivi, consentendo di definire i tempi di recupero. Dopo la recente sconfitta contro la Juventus, la squadra si prepara a riprendere il cammino, nonostante le difficoltà legate agli infortuni che interessano il reparto. La situazione richiede attenzione e pazienza, per garantire il ritorno in campo del centrocampista nel minor tempo possibile.

Il Napoli prova a voltare pagina dopo la sconfitta contro la Juventus, ma l'emergenza infortuni continua a tenere banco a Castel Volturno. In una fase della stagione fittissima di impegni tra campionato e Champions League, Antonio Conte deve fare i conti anche con lo stop di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere azzurro non è sceso in campo allo Stadium a causa di un problema muscolare, lasciando spazio a Meret, rientrato a sua volta dopo un infortunio. Nelle ultime ore sono arrivati gli esiti degli esami strumentali, che hanno chiarito l'entità dello stop.

L’infortunio di Milinkovic Savic si aggiunge alle difficoltà del Napoli, confermando un periodo complicato per la rosa.

Dopo l’infortunio di Milinkovic-Savic, sono stati resi noti gli esiti degli esami clinici.

