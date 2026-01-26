Nelle ultime ore, il Napoli ha avviato contatti esplorativi per Dragusin, difensore attualmente in fase di valutazione. La società sta considerando diverse opzioni per rafforzare la linea difensiva, mantenendo un approccio attento e razionale. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un’opportunità per le strategie di mercato del club partenopeo.

"> Il Napoli si muove anche sul fronte difensivo. Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbero stati contatti e sondaggi tra il club azzurro e l’entourage di Radu Dragusin, difensore centrale classe 2002, come rivelato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Al momento non si parla di una trattativa avanzata né di un’operazione imminente, ma di una pista da monitorare con attenzione. Il nome di Dragusin rientra nel quadro delle valutazioni che il Napoli sta portando avanti in questa fase di mercato, anche alla luce dell’emergenza infortuni e della necessità di rinforzare il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, spunta Dragusin: contatti esplorativi nelle ultime ore

Approfondimenti su napoli spunta

Il Napoli si prepara a concludere il mercato in modo più tranquillo, grazie alle recenti partenze di Lucca e Lang.

Negli ultimi due giorni, sono emersi nuovi contatti tra Joao Cancelo e la Juventus, con l’ipotesi di un prestito.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su napoli spunta

Napoli, spunta Dragusin: contatti esplorativi nelle ultime oreIl Napoli si muove anche sul fronte difensivo. Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbero stati contatti e sondaggi tra il club azzurro e l’entourage di Radu Dragusin, difensore centrale classe 2002, ... napolipiu.com

Napoli scatenato sul mercato: contatti per Cambiaghi ma spuntano altri nomi per Conte, il puntoIl club partenopeo sta trattando l'acquisto del giocatore con il Bologna, ma nel caso in cui dovesse saltare sono già pronte le alternative da regalare all'allenatore pugliese ... tuttosport.com

Spunta un nuovo nome per il Napoli. La pista sarebbe caldissima L'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Calciomercato live: Juve, offerta per En-Nesyri, spunta Gboho. Toro su Jappert. Napoli, c’è Giovane x.com