Napoli spunta Dragusin | contatti esplorativi nelle ultime ore
Nelle ultime ore, il Napoli ha avviato contatti esplorativi per Dragusin, difensore attualmente in fase di valutazione. La società sta considerando diverse opzioni per rafforzare la linea difensiva, mantenendo un approccio attento e razionale. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un’opportunità per le strategie di mercato del club partenopeo.
"> Il Napoli si muove anche sul fronte difensivo. Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbero stati contatti e sondaggi tra il club azzurro e l’entourage di Radu Dragusin, difensore centrale classe 2002, come rivelato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Al momento non si parla di una trattativa avanzata né di un’operazione imminente, ma di una pista da monitorare con attenzione. Il nome di Dragusin rientra nel quadro delle valutazioni che il Napoli sta portando avanti in questa fase di mercato, anche alla luce dell’emergenza infortuni e della necessità di rinforzare il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
