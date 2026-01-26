Napoli problemi seri per Conte | Neres si opera Potrà tornare in campo tra tre mesi

Nella recente vicenda del Napoli, Neres si è sottoposto a intervento chirurgico al tendine della caviglia sinistra a Londra. L'esterno azzurro, alle prese con un infortunio serio, dovrà attendere circa tre mesi prima di poter tornare in campo. La sua assenza rappresenta una sfida importante per la squadra, che dovrà adattarsi alle condizioni attuali e riorganizzare le proprie strategie di conseguenza.

David Neres è volato a Londra. Non è il mercato, però, a portare l’esterno brasiliano lontano da Napoli, bensì la decisione presa per risolvere definitivamente il problema al tendine della caviglia sinistra che lo tormenta da quasi un mese. L’ex Ajax e Benfica, fermatosi durante la gara contro la Lazio del 4 gennaio e tornato in campo per appena 32 minuti contro il Parma il 14, ha scelto di sottoporsi all’intervento chirurgico, che verrà eseguito al Wellington Hospital, nella capitale britannica. Non è stato semplice per lui giungere a questa conclusione, arrivata dopo due consulti medici svolti nei giorni scorsi, prima a Castel Volturno e poi proprio a Londra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Neres si opera e starà fuori tre mesi, la terapia conservativa gli garantisce meno certezzeDavid Neres potrebbe sottoporsi a un intervento al tendine, con un periodo di assenza di circa tre mesi.

Napoli, David Neres si opera e mette Conte nei guai: i tempi di recupero sono lunghissimiDavid Neres si è sottoposto a intervento chirurgico a Napoli dopo settimane di tentativi conservativi.

