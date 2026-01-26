Napoli nuova tegola | arriva l' esito degli esami per Milinkovic Savic

Da napolitoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si trova ad affrontare una nuova sfida con l'esito degli esami di Milinkovic-Savic. Il portiere serbo ha subito un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, riscontrata tramite esami presso il Pineta Grande Hospital. La squadra dovrà valutare i prossimi passi per gestire al meglio questa situazione e pianificare eventuali interventi o tempi di recupero.

Ancora una tegola in casa Napoli. Vanja Milinkovic-Savic, infatti, ha svolto esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro, che aveva saltato il match contro la Juventus, ha già intrapreso.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su milinkovic savic

Infortunio Napoli, un’altra tegola: l’esito degli esami per Milinkovic Savic e i tempi di recupero

Infortunio Milinkovic-Savic: l’esito degli esami del portiere del Napoli. Le condizioni e i tempi di recupero

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su milinkovic savic

Argomenti discussi: Napoli, una tegola dietro l'altra: per Neres si valuta l'operazione alla caviglia; FLASH - Doppia tegola per Conte in vista di Juventus-Napoli: arriva l'annuncio sugli infortuni di Politano e Rrahmani; Napoli, che tegola! Lesione per Politano e Rrahmani: il comunicato; Napoli, altra tegola per Conte: Neres verso l'operazione alla caviglia.

napoli nuova tegola arrivaNapoli, tegola Neres: operazione alla caviglia a Londra, stop di almeno due mesiNapoli, 25 Gennaio - Il Napoli perde uno dei suoi uomini chiave. David Neres ha lasciato questa mattina la città per volare a Londra, dove si sottoporrà a un ... sciscianonotizie.it

napoli nuova tegola arrivaDavid Neres si opera, tegola Napoli: i tempi di recuperoMazzata terrificante in casa Napoli a poche ore dalla sfida contro la Juventus: ecco le ultimissime su David Neres ... calciomercato.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.