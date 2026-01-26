Napoli nuova tegola | arriva l' esito degli esami per Milinkovic Savic

Napoli si trova ad affrontare una nuova sfida con l'esito degli esami di Milinkovic-Savic. Il portiere serbo ha subito un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra, riscontrata tramite esami presso il Pineta Grande Hospital. La squadra dovrà valutare i prossimi passi per gestire al meglio questa situazione e pianificare eventuali interventi o tempi di recupero.

Ancora una tegola in casa Napoli. Vanja Milinkovic-Savic, infatti, ha svolto esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro, che aveva saltato il match contro la Juventus, ha già intrapreso.🔗 Leggi su Napolitoday.it

