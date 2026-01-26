Napoli Neres si opera alla caviglia | messaggio dall’ospedale e stop lungo

David Neres si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra presso un ospedale di Napoli. La squadra ha comunicato un periodo di stop prolungato per il giocatore, senza specificare una tempistica precisa per il recupero. La situazione richiederà un’attenta valutazione medica e un percorso di riabilitazione prima di un possibile ritorno in campo.

"> David Neres si è sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia sinistra. A comunicarlo è stato lo stesso esterno offensivo del Napoli, che ha pubblicato una foto dal lettino d’ospedale su Instagram, accompagnandola da un messaggio rassicurante: «È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non era solo mia moglie, ma anche il mio medico e la mia fisioterapista». Un post che conferma l’operazione e chiude le ultime incertezze sulle condizioni del brasiliano, fermo nelle ultime settimane per il problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Neres si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra, che si è concluso con successo.

Denzel Dumfries si è sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia dopo settimane di valutazioni e tentativi conservativi.

David Neres guarda già avanti, nonostante la stagione subisca una brusca frenata. L’esterno offensivo del Napoli è stato operato alla caviglia sinistra nelle scorse ore: un intervento necessario dopo l’infortunio che lo aveva costretto a fermarsi, limitandone l’im x.com