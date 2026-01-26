Napoli Neres si è operato a Londra | È andato tutto bene

David Neres si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico alla caviglia a Londra. L'operazione, effettuata con successo, segue le recenti problematiche fisiche dell’attaccante del Napoli. Neres aveva raggiunto Londra nella giornata di domenica per sottoporsi all’intervento, che si è concluso senza complicazioni. Restano da valutare i tempi di recupero, ma per ora si conferma il buon esito dell’intervento.

David Neres si è sottoposto quest'oggi a Londra a un intervento chirurgico alla caviglia. L'attaccante del Napoli era partito alla volta dell'Inghilterra nella mattinata di domenica. Il brasiliano, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto dal letto della clinica insieme alla moglie, tranquillizzando tutti sulle sue condizioni: “È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non è solo mia moglie, ma anche il mio medico, il mio fisioterapista!”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Infortunio Neres, l’attaccante del Napoli si è operato a Londra: «È andato tutto bene!». L’annuncio social e le condizioni del brasiliano – FOTODavid Neres, attaccante del Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico a Londra.

Neres si è operato e rassicura: “È andato tutto bene”David Neres si è sottoposto a un intervento chirurgico presso il Wellington Hospital di Londra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Napoli: Neres si opera a Londra. Le ultime sul suo infortunio; Napoli, altra tegola per Conte: Neres verso l'operazione alla caviglia; Napoli, una tegola dietro l'altra: per Neres si valuta l'operazione alla caviglia; David Neres non convocato per Napoli-Sassuolo: scelta tecnica o infortunio, perché non è nemmeno in panchina.

Napoli, Neres si è operato: i tempi di recuperoIl brasiliano dovrà restare fermo almeno fino a fine marzo. I tempi di recupero sono di circa due mesi, per cui si prevede un rientro in campo all'inizio della primavera. Una data ipotizzabile è ... fantacalcio.it

Calcio: Napoli; Neres operato pubblica una foto, 'tutto è andato bene'L'esterno del Napoli David Neres è stato operato a Londra stamattina. Lo annuncia lo stesso calciatore brasiliano sul suo profilo Istagram, postando una foto, insieme con la moglie, con la gamba sinis ... ansa.it

Nessuno in estate avrebbe creduto che l’attacco del Napoli contro la Juventus fosse Elmas-Hojlund-Vergara L'analisi di Athletic. Il Napoli è arrivato a Torino decimato, senza De Bruyne, Neres o Lang. Conte ha pochissime risorse a disposizione. https://www.il - facebook.com facebook

#Neres si opera a Londra: tegola #Napoli, si va verso un lungo stop. Ecco per quanto lo perde #Conte x.com