Napoli Neres operato alla caviglia | Tutto bene grazie a mia moglie

Tempo di lettura: < 1 minuto David Neres, esterno offensivo del Napoli, si è sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico alla caviglia, come annunciato dallo stesso giocatore sui suoi profili social. L’operazione è stata effettuata a Londra e, fortunatamente, è andata per il meglio. Il brasiliano ha voluto ringraziare in maniera speciale sua moglie, che lo ha seguito con attenzione durante tutto il percorso: “È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non è stata solo mia moglie, ma anche il mio medico, la mia fisioterapista.”. Il recupero di Neres richiederà tempo: secondo le prime stime, il calciatore sarà costretto a restare lontano dal campo per almeno un paio di mesi, saltando così le prossime partite del Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Neres si è operato e rassicura: “È andato tutto bene”David Neres si è sottoposto a un intervento chirurgico presso il Wellington Hospital di Londra.

