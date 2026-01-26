Il Napoli si trova di fronte a una fase difficile dopo la sconfitta per 3-0 in casa della Juventus. I dati del 2026 evidenziano una stagione complessa, sollevando numerosi interrogativi sulla sua situazione attuale. Analizzare le cause e le possibili conseguenze di questi risultati è fondamentale per comprendere il percorso futuro della squadra. In questo contesto, è importante valutare con attenzione le dinamiche interne ed esterne che influenzano le prestazioni del club.

La sconfitta del Napoli per 3-0 in casa della Juve accende una serie di interrogativi in casa azzurra. Gli infortuni non possono essere un alibi e le prestazioni di alcuni calciatori meritano un’attenta analisi. In particolare, le prestazioni di Rasmus Hojlund potrebbero destare un po’ di preoccupazione: il danese non ha ancora segnato dall’inizio del 2026. Allarme Hojlund? Zero gol segnati nel 2026. Apparso negativo anche oggi, di sicuro Hojlund ha l’alibi di non essere servito alla perfezione dai compagni e il suo rendimento è calato drasticamente dopo l’infortunio di David Neres. Sta di fatto, che il suo tabellino recita zero gol segnati in sette partite giocate in questo 2026, in cui è sempre partito da titolare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’azzurro è un caso: i numeri del suo 2026 sono da incubo

Lautaro Martinez, vero incubo dell’Atalanta: i numeri da quando è all’Inter sono impressionantiLautaro Martinez si conferma un protagonista nei confronti con l’Atalanta, con numeri che evidenziano il suo ruolo cruciale nei successi recenti dell’Inter.

Leggi anche: Mercato Juventus, i numeri dell’obiettivo bianconero sono da capogiro: occhi puntati sul talento, protagonista del suo club. Di chi si tratta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il Napoli ha un problema molto grave! #napoli #sscnapoli #seriea #calcio #football

Argomenti discussi: Napoli, David Neres è partito per l'Inghilterra: l'azzurro sarà operato; L'esordio azzurro di Giovane in Juventus-Napoli: quando è entrato, come ha giocato e in che ruolo; I campioni, gli stadi, i presidenti e gli inni: i cento anni del Napoli; Giovane è il 31esimo brasiliano della storia del Napoli.

Napoli, David Neres è partito per l'Inghilterra: l'azzurro sarà operatoL'attaccante brasiliano si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere il problema accusato dopo l'infortunio rimediato nel match contro la Lazio ... napolitoday.it

Napoli ko con la Juve di Spalletti: 3-0, ma l’arbitro nega un rigore agli azzurriCrollo nel finale dopo una gara resa difficile anche dalle tante assenze ... msn.com

"SUCCEDE QUANDO PERDI..." Un tifoso azzurro analizza così #JuventusNapoli e alla fine strappa anche applausi dai presenti A volte le sconfitte servono e questo supporter partenopeo ha spiegato il perché. Bellissimo messaggio dopo la sconfitta - facebook.com facebook

Giovane ha firmato il contratto con il Napoli. Il club azzurro adesso depositerà in Lega e il tesseramento sarà effettivo, in modo da renderlo disponibile per la sfida contro la Juventus. @sportmediaset x.com