Napoli ko con la Juve Chiariello duro | scudetto finito e VAR nel mirino

Dopo la sconfitta del Napoli contro la Juventus, sono emerse diverse opinioni sul risultato e sull’uso del VAR. Chiariello ha espresso dure critiche, ritenendo che la partita abbia segnato la fine delle possibilità di scudetto per gli azzurri. In questo contesto, si analizzano le questioni legate alle decisioni arbitrali e alle implicazioni sulla corsa al titolo.

La pesante sconfitta del Napoli contro la Juventus ha acceso polemiche e riflessioni profonde sull’andamento della stagione. Nel corso di Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha analizzato senza sconti il momento degli azzurri, parlando apertamente della fine delle ambizioni tricolori. “È finita ed è certificata la fine del sogno scudetto. La riconferma del titolo a inizio stagione era più che una speranza. Il Napoli aveva fatto una sontuosa campagna acquisti e aveva preso come fiore all’occhiello un fuoriclasse come De Bruyne.” Secondo il giornalista, la stagione è stata compromessa soprattutto da una lunghissima emergenza infortuni che ha ridotto la rosa ai minimi termini. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

