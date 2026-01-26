Il Napoli intensifica le trattative negli ultimi giorni di calciomercato, puntando a rafforzare la rosa con nuovi acquisti. Dopo l’arrivo di Giovane, la squadra cerca ulteriori rinforzi, in particolare un esterno, per migliorare le prestazioni e affrontare al meglio la fase finale della stagione. La partita contro la Juventus ha evidenziato alcune criticità che la società intende risolvere con interventi mirati, in attesa del rientro degli infortunati.

Il Napoli spinge forte per acquistare altri calciatori negli ultimi giorni di calciomercato. L’arrivo di Giovane non basta, la partita contro la Juventus ha mostrato le difficoltà di questa rosa, che deve essere necessariamente rinforzata, oltre l’attesa per il ritorno degli infortunati. Manna lavora al momento per un esterno sinistro, e per il ruolo spunta Niccolò Fortini, giovane promessa della Fiorentina. Napoli, idea Fortini: contatti con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Napoli ha contattato la Fiorentina per Niccolò Fortini. Il giovane classe 2006 della Viola in questa stagione sta trovando parecchio spazio col club toscano, riuscendo a offrire ottime prestazione e attirando su di sé tanti club importanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, contatti con una squadra di Serie A: nel mirino l’esterno

