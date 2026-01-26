Napoli e Chelsea si affrontano nell’ottava giornata della Champions League 20252026. La gara, fondamentale per la qualificazione, vede i partenopei impegnati a vincere per assicurarsi l’accesso ai playoff, mentre un pareggio potrebbe complicare il cammino. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per l’ottava giornata di Champions League 20252026. I partenopei sono costretti a vincere per avere la certezza di accedere playoff, mentre in caso di pareggio dovrebbero sperare in una serie di risultati favorevoli. Gli inglesi devono ottenere i tre punti per volare direttamente agli ottavi. Napoli-Chelsea si giocherà mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21 presso lo stadio Maradona. NAPOLI-CHELSEA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il pari ottenuto a Copenaghen nel turno precedente rende quest’ultima gara uno spareggio per i partenopei. La squadra di Conte è infatti al 25esimo posto, e soltanto con una vittoria avrebbero la garanzia di accedere ai playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Napoli-Chelsea, ottava giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

