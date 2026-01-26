Napoli-Chelsea dove vedere la partita in tv e streaming

Napoli e Chelsea si affrontano mercoledì 28 gennaio alle ore 21 in un match decisivo della fase a gironi di Champions League. Ecco dove poter seguire la partita in TV e streaming, per restare aggiornati sull'esito di questa importante sfida tra le due squadre.

Ultimo e decisivo match per il Napoli nella fase campionato della Champions League. Gli azzurri di Antonio Conte sfideranno il Chelsea mercoledì 28 gennaio alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NowTv.🔗 Leggi su Napolitoday.it

