NAD+ | l’integratore della giovinezza che ripara il DNA Come funziona e quali prodotti assumere

Il NAD+ è un coenzima essenziale per le funzioni cellulari, coinvolto nel metabolismo energetico e nella riparazione del DNA. Negli ultimi anni, gli integratori a base di NAD+ sono diventati oggetto di interesse per il potenziale effetto sul rallentamento dei processi di invecchiamento. In questa guida, spiegheremo come funzionano e quali prodotti sono disponibili sul mercato per supportare il benessere cellulare.

Tra gli integratori alimentari più discussi degli ultimi anni ci sono sicuramente le formulazioni a base di NAD+. La nicotinammide adenina dinucleotide o NAD+ è un coenzima fondamentale che ha richiamato l’attenzione di medici e ricercatori, poiché implicato nel metabolismo energetico, nei meccanismi di riparazione del DNA e nell’attivazione delle sirtuine. Tutta una serie di fenomeni che sono fondamentali per contrastare l’invecchiamento e l’azione deleteria dei radicali liberi dell’ossigeno, alla quale siamo esposti ogni giorno. In commercio sono sempre più diffusi integratori e prodotti a base di precursori del NAD+, che promettono di combattere stanchezza e affaticamento, ritardare l’invecchiamento cellulare ed evitare il calo delle performance cognitive. 🔗 Leggi su Dilei.it

