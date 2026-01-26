Myriam Sylla e i soldi in Turchia | Io ho 30 anni e le ginocchia messe male La gente non capisce

Myriam Sylla, atleta italiana, ha scelto di trasferirsi in Turchia nel 2025, firmando con il Galatasaray dopo il successo con l'Italvolley. A 30 anni, ha condiviso pubblicamente le difficoltà fisiche e le motivazioni della sua decisione, sottolineando come spesso le scelte professionali siano influenzate da fattori personali e di benessere. Questa decisione evidenzia le dinamiche di carriera degli atleti italiani che cercano nuove opportunità all'estero.

Miriam Sulla sulla scia delle straordinarie vittorie con l'Italvolley di Velasco, nell'estate 2025 ha deciso di lasciare l'Italia preferendo il Galatasaray e la Turchia. Una scelta fatta anche per soldi, come la schiacciatrice azzurra ha ammesso senza falsi pudori. Ma anche per tante cose che la gente ignora: "Tante cose non si sanno e ti danno della mercenaria. Non è stato facile, per nulla ma ho scelto ciò che ritengo più giusto per me stessa".🔗 Leggi su Fanpage.it Myriam Sylla si ferma: altro stop in Turchia, due settimane senza giocare. Le voci sul ginocchioMyriam Sylla non ha partecipato alla partita dell’18ª giornata della Sultanlar Ligi in Turchia, fermandosi per un nuovo stop. Leggi anche: Myriam Sylla torna in campo e fa la differenza in Turchia: punti di spessore con Aydin e Aras Kargo ko La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Myriam Sylla si ferma: altro stop in Turchia, due settimane senza giocare. Le voci sul ginocchio; Orro sempre più star in Turchia, il Fenerbahce riapre la corsa al titolo. Giallo Sylla, ancora assente: cresce la preoccupazione; Myriam Sylla a riposo, problema fisico? Voci dalla Turchia, il Galatasaray perde il big match col Vakif di Guidetti; Alessia Orro e Ofelia Malinov, derby rovente tra registe e il Fenerbahce perde! Sylla a riposo. Myriam Sylla si ferma: altro stop in Turchia, due settimane senza giocare. Le voci sul ginocchioMyriam Sylla non è scesa in campo all'Hasan Dogan in occasione della 18ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. oasport.it Myriam Sylla, la lezione di sport (e di vita) ai giovani studenti del progetto IO Tifo positivoAlimentate i vostri sogni, consapevoli che possano cambiare, diventare realtà, oppure semplicemente restare tali. Rispettate quelli degli altri, senza prenderli in giro, perché non sapete chi avete ... gazzetta.it Prosegue lo stop di Myriam Sylla. Problemi al ginocchio facebook Pallavolo Turchia - Miriam Sylla ancora fuori dalla squadra del Galatasaray per il match di campionato con il Bahçelievler x.com

