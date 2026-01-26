Musetti vittoria e dedica speciale sulla telecamera | Buongiorno Italia

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale agli Australian Open 2026, dimostrando grande determinazione. Dopo la vittoria, ha rivolto una dedica speciale all’Italia, rivolgendo un saluto sincero alla telecamera con un semplice “Buongiorno Italia”. Un risultato importante che sottolinea il suo impegno e il legame con il pubblico nazionale.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola ai quarti degli Australian Open 2026 e dedica la sua vittoria all'Italia. Oggi, domenica 26 gennaio, il tennista azzurro ha battuto l'americano Taylor Fritz in tre set, dominando il match e rendendo felici tutti i tifosi e gli appassionati italiani che si sono svegliati all'alba per lui. Il match degli ottavi di Melbourne, infatti, è iniziato alle 4 ora italiana e Musetti, nella tradizionale dedica alla telecamera, ha voluto ringraziare i suoi connazionali per il sostegno. "Buongiorno Italia" ha scritto il numero cinque del mondo, che ha raggiunto il suo best ranking proprio all'inizio di 2026 grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, poi persa contro Bublik.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Musetti dedica la vittoria a coach Tartarini e al preparatore Fiorucci, sono dovuti tornare in Italia: “Non è stata una settimana semplice”Lorenzo Musetti ha dedicato la vittoria agli allenatori Tartarini e Fiorucci, tornati in Italia dopo una settimana difficile.

Lorenzo Musetti vince il derby contro Sonego a Melbourne e c’è una dedica specialeLorenzo Musetti si impone nel derby contro Sonego a Melbourne, aggiudicandosi un importante risultato nel primo Slam del 2026.

